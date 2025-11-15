So viel hätten Anleger an einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr verdient
15.11.25 19:43 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hedera gewesen.
Vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,063764 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 156.827,52 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 14.11.2025 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,1535 USD 24.079,63 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 140,80 Prozent gesteigert.
Bei 0,090139 USD erreichte der Coin am 17.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.
