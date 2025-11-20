DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

20.11.25 09:23 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Die Aktie von Symrise hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 69,86 EUR an der Tafel.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 69,86 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 69,90 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,58 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.903 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 34,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,03 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,20 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,61 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

