Symrise im Fokus

20.11.25 12:06 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag billiger

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 69,56 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 69,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,06 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.037 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 107,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 35,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,06 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Symrise-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,20 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

