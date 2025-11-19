DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.531 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
19.11.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 69,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
69,18 EUR -0,92 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 69,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 70,34 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 69,58 EUR. Mit einem Wert von 69,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 69.869 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 107,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 53,27 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,51 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

