Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Aktienkurs im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise gibt am Mittag nach

19.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 69,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
69,92 EUR -0,18 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 69,88 EUR abwärts. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 69,62 EUR. Bei 69,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.546 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 107,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 69,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,20 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

