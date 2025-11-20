DAX23.499 +1,5%Est505.622 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.105 +2,4%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

20.11.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
69,20 EUR -1,40 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 69,34 EUR. Bei 69,06 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.587 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 35,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 69,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,20 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Bildquellen: Symrise

