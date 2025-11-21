Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Freitagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 68,86 EUR.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 68,86 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 69,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.765 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 107,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,68 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 89,20 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

