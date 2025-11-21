Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Freitagvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Das Papier von Symrise legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 68,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 68,86 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 69,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.765 Symrise-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 107,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,68 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 89,20 EUR angegeben.
Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.
In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen
Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Symrise-Aktie
DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen