Aktien Schweiz schließen knapp im Plus
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag gut behauptet geschlossen. Die zwischenzeitlich übersprungene Marke von 12.700 Punkten aus dem frühen Geschäft wurde nicht gehalten. Ein enttäuschendes Ifo-Geschäftsklima in Deutschland hatte für Ernüchterung gesorgt und den Markt zeitweise deutlich gedrückt. Wieder gestiegene Zuversicht bezüglich einer weiteren US-Zinssenkung im Dezember hielt die europäischen Börsen aber im Plus. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich erneut für Zinssenkungen ausgesprochen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.654 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 82,72 (zuvor: 22,77) Millionen Aktien.
Unternehmensmeldungen waren dünn gesät, daher fanden Analystenkommentare besondere Aufmerksamkeit: Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Deutsche Bank legte der Kurs von Givaudan um 1,1 Prozent zu. Ein positiver Kommentar von HSBC ließen Richemont um knapp 2 Prozent steigen. Der Luxusgüterkonzern profitiere von ihren kontinuierlichen Investitionen und der Beständigkeit im Geschäft, urteilten die Analysten. Sika legten um 0,7 Prozent zu, nachdem Citi die Titel auf "Kaufen" hochgenommen hatte.
Julius Bär gaben dagegen um 4,4 Prozent nach. Die Bank muss weitere Kredite im Volumen von 149 Millionen Franken abschreiben. Dass das verwaltete Vermögen deutlich gestiegen war, half nicht. "Die meisten Zahlen sind zwar gut. Es gibt aber eine neue Abschreibung, die den Plan zur Trendwende belastet", sagte ein Händler.
November 24, 2025 11:40 ET (16:40 GMT)
