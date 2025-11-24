DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Symrise Aktie News: Symrise gibt am Nachmittag nach

24.11.25 16:10 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 70,18 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 70,18 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,10 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,90 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 129.844 Aktien.

Bei 107,20 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 34,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2025 Kursverluste bis auf 68,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 2,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,32 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Symrise dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,60 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

