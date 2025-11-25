DAX23.242 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag billiger

25.11.25 12:05 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 68,86 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 68,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Symrise-Aktie ging bis auf 68,84 EUR. Bei 70,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.410 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 107,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 55,68 Prozent zulegen. Bei 68,60 EUR fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 88,32 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,60 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

