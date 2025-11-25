DAX23.208 -0,1%Est505.524 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Symrise

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 69,70 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 69,70 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,00 EUR. Zuletzt wechselten 6.209 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 107,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 34,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 68,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Abschläge von 1,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,32 EUR.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
