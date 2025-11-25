Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 69,96 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 69,96 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,84 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 107.534 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 107,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,23 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 68,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 1,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,32 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Buy für Symrise-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen