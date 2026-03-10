DAX 23.578 -1,6%ESt50 5.765 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1580 -0,2%Öl 91,03 -0,4%Gold 5.177 -0,2%
Souveräne Drohnenabwehr: DroneShield startet eigene Fertigung in der Europäischen Union - Aktie höher
BioNTech-Aktie im Rebound: Anleger und Experten suchen Gründe für den Schockabgang der Gründer
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
71,06 EUR -0,20 EUR -0,28 %
STU
Marktkap. 10,01 Mrd. EUR

KGV 38,61
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Symrise Hold

13:56 Uhr
Symrise Hold
Symrise AG
71,06 EUR -0,20 EUR -0,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

