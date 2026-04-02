Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Bitcoin erhöhte sich um 17:09 um 0,97 Prozent auf 69.631,49 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 68.960,49 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -1,8 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:09 notiert der Litecoin-Kurs 0,36 Prozent stärker bei 54,26 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 54,07 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,36 Prozent auf 2.159,09 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.109,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,60 Prozent auf 438,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 427,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:09 steht ein Plus von 1,68 Prozent auf 1,347 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,324 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 1,42 Prozent auf 326,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 331,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2502 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2544 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1623 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:09 auf 0,1612 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3178 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 601,50 US-Dollar am Vortag auf 607,45 US-Dollar nach oben (0,99 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0926 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:09 steigt der Solana-Kurs um 0,47 Prozent auf 82,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,79 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:09 notiert der Avalanche-Kurs 3,29 Prozent stärker bei 9,347 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,050 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,79 Prozent auf 9,052 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,807 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:09 steht ein Plus von 3,45 Prozent auf 0,8992 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,8692 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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