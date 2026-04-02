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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag

06.04.26 17:23 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Kursentwicklungen am Nachmittag | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
55.605,7171 CHF 359,4020 CHF 0,65%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
60.358,3424 EUR 442,2301 EUR 0,74%
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52.659,6187 GBP 364,5366 GBP 0,70%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.127.029,3387 JPY 109.143,3464 JPY 0,99%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.655,9488 USD 695,4617 USD 1,01%
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.726,6322 CHF 36,8136 CHF 2,18%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.874,2076 EUR 41,5539 EUR 2,27%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.635,1519 GBP 35,6026 GBP 2,23%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
345.509,1994 JPY 8.505,2062 JPY 2,52%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.162,9107 USD 53,6168 USD 2,54%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,5318 CHF 0,0054 CHF 0,01%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
71,1328 EUR 0,0676 EUR 0,10%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,0598 GBP 0,0338 GBP 0,05%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.113,3031 JPY 45,2243 JPY 0,35%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
82,0902 USD 0,2976 USD 0,36%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0743 CHF 0,0132 CHF 1,25%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1661 EUR 0,0154 EUR 1,33%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0173 GBP 0,0130 GBP 1,29%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
214,9638 JPY 3,3617 JPY 1,59%
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3457 USD 0,0213 USD 1,61%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
484,7001 CHF 2,8184 CHF 0,58%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
526,1274 EUR 3,5138 EUR 0,67%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
459,0197 GBP 2,8799 GBP 0,63%
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
96.991,3171 JPY 888,6641 JPY 0,92%
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Bitcoin erhöhte sich um 17:09 um 0,97 Prozent auf 69.631,49 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 68.960,49 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -1,8 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:09 notiert der Litecoin-Kurs 0,36 Prozent stärker bei 54,26 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 54,07 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 2,36 Prozent auf 2.159,09 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.109,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,60 Prozent auf 438,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 427,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:09 steht ein Plus von 1,68 Prozent auf 1,347 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,324 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 1,42 Prozent auf 326,36 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 331,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2502 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2544 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1623 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:09 auf 0,1612 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3178 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 601,50 US-Dollar am Vortag auf 607,45 US-Dollar nach oben (0,99 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0926 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:09 steigt der Solana-Kurs um 0,47 Prozent auf 82,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,79 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:09 notiert der Avalanche-Kurs 3,29 Prozent stärker bei 9,347 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 9,050 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 2,79 Prozent auf 9,052 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,807 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:09 steht ein Plus von 3,45 Prozent auf 0,8992 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,8692 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com