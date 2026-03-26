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Symbol SYIEF

Barclays Capital

Symrise Equal Weight

08:41 Uhr
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
71,22 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Schweizer Symrise-Konkurrenten Givaudan strich Sloane sein positives Anlagevotum, da er dort die Risiken für besonders akut hält./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
71,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
71,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:41 Symrise Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Symrise Buy UBS AG
25.03.26 Symrise Buy UBS AG
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11.03.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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