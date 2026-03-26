Symrise Aktie
Marktkap. 9,92 Mrd. EURKGV 38,61
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Schweizer Symrise-Konkurrenten Givaudan strich Sloane sein positives Anlagevotum, da er dort die Risiken für besonders akut hält./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
71,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,92%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
71,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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