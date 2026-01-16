DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
72,66 EUR -0,72 EUR -0,98 %
STU
Marktkap. 10,27 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Symrise AG
72,66 EUR -0,72 EUR -0,98%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 91,60 Euro belassen. Von den europäischen Konsumgüterunternehmen seien auch 2026 uneinheitliche Ergebnisse zu erwarten, schrieb Fulvio Cazzol in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das Konsumumfeld bleibe in wichtigen Märkten schwierig und der Wettbewerbsdruck nehme nicht ab. Dennoch sollten Anleger diesen Sektor nicht ignorieren, der derzeit mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis seit zehn Jahren gehandelt werde und attraktive Dividendenrenditen biete. Daher lohne es sich, beim Kauf von Basiskonsumgüteraktien selektiv vorzugehen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
91,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,82 €		 Abst. Kursziel*:
25,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,07%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

13:51 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
16.01.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Symrise Buy UBS AG
Nachrichten zu Symrise AG

