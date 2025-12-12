DAX24.196 -0,4%Est505.723 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,7%Nas23.149 -1,9%Bitcoin76.412 -3,0%Euro1,1729 -0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.262 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX fester -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Pflicht-Rente für Alle? Das schlägt die EU vor Pflicht-Rente für Alle? Das schlägt die EU vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

GNW-Adhoc: CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

12.12.25 17:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cliq Digital AG
1,43 EUR -0,00 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des

Wer­bung

Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

12. Dec 2025 / 17:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung

Wer­bung

Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

CLIQ Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der

Frankfurter Wertpapierbörse

Düsseldorf, 12. Dezember 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG

(?Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft

Wer­bung

beschlossen, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nur noch in den Handel im

Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sein

sollen. Hierzu wird die Gesellschaft kurzfristig die Einbeziehung ihrer Aktien

in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter

Wertpapierbörse kündigen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-

Segment wird drei Monate nach der Kündigung, d.h. am oder um den 16. März 2026,

eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft

weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.

Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im

Scale-Segment sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand gesenkt und damit

Ressourcen freigesetzt werden, die bisher durch die zusätzlichen Anforderungen

im Scale-Segment gebunden waren. Diese Ressourcen können zukünftig für die

operative Entwicklung und das strategische Wachstum der Gesellschaft nutzbar

gemacht werden. Die geplante Kündigung basiert auch auf Überlegungen des

deutschen Gesetzgebers, für das Scale-Segment als KMU-Wachstumsmarkt zusätzliche

Delisting-Anforderungen einzuführen, die für das Basic Board als nicht-

qualifiziertes Freiverkehrssegment nicht gelten würden.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|CLIQ Digital AG |

| | |

| |Grünstraße 8 |

| | |

| |40212 Düsseldorf |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+49 211 9350 706 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 211 9350150 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |investors@cliqdigital.com |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://cliqdigital.com/ |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |5299000KAU5HBSUPV421 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - |

| |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - |

| |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |

| |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |

| |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |

| |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, |

| |Regulated market, A35JS4; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), |

| |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail |

| |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), |

| |Scale 30, MSCI World Micro Cap |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Cliq Digital AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung