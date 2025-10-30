GNW-News: CLIQ Digital zieht eigene Aktien ein

Werte in diesem Artikel

^* Einziehung aller eigenen Aktien

* Herabsetzung des Grundkapitals um insgesamt 650.871,00 EUR

* Neues Grundkapital beträgt 5.857.843,00 EUR

DÜSSELDORF, 30. Oktober 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG (?Gesellschaft"

oder?CLIQ") hat von Ermächtigungen der Hauptversammlung der Gesellschaft zur

Einziehung eigener, nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien Gebrauch

gemacht und sämtliche 650.871 von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien

eingezogen. Hiermit wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 6.508.714,00 EUR

um 650.871,00 EUR auf 5.857.843,00 EUR herabgesetzt.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 5.857.843,00 EUR und ist in

5.857.843 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von 1,00 EUR je Aktie eingeteilt.

Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com

(mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659

Finanzkalender

Corporate News zu den Finanzzahlen Q3/9M 2025 Donnerstag 6. November 2025

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-

Unternehmen, das gebündelte abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher

weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu

digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist

Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den

Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert

Zum 30. Juni 20245war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter

aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und

Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie

alle Veröffentlichungen und weitere Informationen über CLIQ. Folgen Sie uns auch

gern auf LinkedIn.

