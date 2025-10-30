GNW-News: CLIQ Digital zieht eigene Aktien ein
^* Einziehung aller eigenen Aktien
* Herabsetzung des Grundkapitals um insgesamt 650.871,00 EUR
* Neues Grundkapital beträgt 5.857.843,00 EUR
DÜSSELDORF, 30. Oktober 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG (?Gesellschaft"
oder?CLIQ") hat von Ermächtigungen der Hauptversammlung der Gesellschaft zur
Einziehung eigener, nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien Gebrauch
gemacht und sämtliche 650.871 von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien
eingezogen. Hiermit wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 6.508.714,00 EUR
um 650.871,00 EUR auf 5.857.843,00 EUR herabgesetzt.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 5.857.843,00 EUR und ist in
5.857.843 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von 1,00 EUR je Aktie eingeteilt.
Ansprechpartner
Investor Relations:
Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com
(mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659
Finanzkalender
Corporate News zu den Finanzzahlen Q3/9M 2025 Donnerstag 6. November 2025
Über CLIQ
Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-
Unternehmen, das gebündelte abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher
weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu
digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist
Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den
Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert
Zum 30. Juni 20245war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter
aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in
Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und
Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.
Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie
alle Veröffentlichungen und weitere Informationen über CLIQ. Folgen Sie uns auch
gern auf LinkedIn.
