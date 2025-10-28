DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 +0,0%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.474 +0,6%Euro 1,1634 -0,2%Öl 64,57 +0,2%Gold 3.992 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Nordex A0D655 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
223,70 EUR +0,30 EUR +0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,74 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Neutral

08:01 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
223,70 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 244 auf 246 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Schätzungen leicht an. Er begründet dies vor allem mit etwas niedrigeren Kosten für die Eschborner./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
223,30 €		 Abst. Kursziel*:
10,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
223,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:01 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
28.10.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Analyse im Fokus Deutsche Börse-Analyse: DZ BANK verleiht Deutsche Börse-Aktie Kaufen in jüngster Analyse Deutsche Börse-Analyse: DZ BANK verleiht Deutsche Börse-Aktie Kaufen in jüngster Analyse
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
dpa-afx ROUNDUP 2: Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter
EN, Deutsche Boerse Mini-DAX Futures: A decade of growth
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph USDC issuer partners with Deutsche Börse for Europe stablecoin adoption
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen