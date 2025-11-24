DAX23.276 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl61,99 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Kursentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Deutsche Börse

24.11.25 09:24 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 218,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
217,10 EUR -2,70 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 218,60 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 217,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.511 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 34,63 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 201,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 7,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse

mehr Analysen