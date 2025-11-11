Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 42,68 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach dem Investorentag des Zahlungabwicklers von 1900 auf 1800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Adyen habe ein durchschnittliches mittelfristiges Wachstum von 20 Prozent pro Jahr in Aussicht gestellt, was minimal unter seiner Erwartung gelegen habe, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe die Bekanntgabe der Ziele dennoch positiv, da somit Klarheit bei Investoren über das mittelfristige Wachstumspotential von Adyen herrsche. Der Marktanteil von nur 5 Prozent verdeutliche die Chancen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.450,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.463,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.974,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
