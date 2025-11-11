DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

12:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach der Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftritt des Finanzchefs habe zur Klarheit beigetragen, auf welche Weise die Unternehmensziele erreicht werden sollen, schrieb Justin Forsythe am Mittwochmorgen. Der strategische Rahmen für die kommenden Jahre solle nicht grundsätzlich geändert werden; der Zahlungsdienstleister wolle vielmehr jährliche Aktualisierungen vornehmen, abhängig von den Plaungen seiner Kunden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.442,60 €		 Abst. Kursziel*:
38,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.459,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,04%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

