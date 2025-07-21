Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang und der Umsatz des Gabelstaplerherstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Der schwache freie Barmittelzufluss sollte im Zusammenhang mit der starken Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie dem offenbar gestiegenen Nettoumlaufvermögen gesehen werden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,44 €
|Abst. Kursziel*:
39,95%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|12:41
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:51
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA