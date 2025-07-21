DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert Die Karten werden neu gemischt: Wie der Wandel in Europa die Unternehmensanleihemärkte verändert
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Jungheinrich Aktie

31,64 EUR +1,98 EUR +6,68 %
STU
Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

12:41 Uhr
Jungheinrich Outperform
Jungheinrich AG
31,64 EUR 1,98 EUR 6,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang und der Umsatz des Gabelstaplerherstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Der schwache freie Barmittelzufluss sollte im Zusammenhang mit der starken Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie dem offenbar gestiegenen Nettoumlaufvermögen gesehen werden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,44 €		 Abst. Kursziel*:
39,95%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

12:41 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
10:31 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:51 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
01.10.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Rote Zahlen Jungheinrich-Aktie dennoch stark: Umsetzung des Sparprogramms drückt in die Verlustzone Jungheinrich-Aktie dennoch stark: Umsetzung des Sparprogramms drückt in die Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP: Jungheinrich überrascht positiv trotz roter Zahlen wegen Sparprogramm
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich-Aktie mit Bodenbildung nach besseren Zahlen
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
Dow Jones Jungheinrich: Russland-OK für Verkauf russischer Tochter steht noch aus
Dow Jones Jungheinrich mit Verlusten im 3Q - Ausblick Gesamtjahr bestätigt
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
