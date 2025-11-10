DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.397 -0,3%Bitcoin 87.816 -1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 62,74 -3,7%Gold 4.210 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Siemens-Aktie höher: Techriese will 30 Prozent Healthineers-Aktien seinen Aktionären übertragen Siemens-Aktie höher: Techriese will 30 Prozent Healthineers-Aktien seinen Aktionären übertragen
Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben Erholung bei Novo Nordisk: Das treibt den Aktienkurs nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
36,28 EUR +2,38 EUR +7,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,32 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

DZ BANK

Infineon Kaufen

19:31 Uhr
Infineon Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
36,28 EUR 2,38 EUR 7,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem vierten Geschäftsquartal leicht unter den Erwartungen. KI-nahe Anwendungen würden bei dem Chipkonzern aber zum wichtigen Treiber, schrieb er. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres werde wohl den zyklischen Tiefpunkt markieren, bevor sich im weiteren Jahresverlauf eine Erholung abzeichne./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Kaufen

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
36,19 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
36,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

19:31 Infineon Kaufen DZ BANK
13:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Marktumfeld uneinheitlich Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon zündet am Nachmittag Kursrakete
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon and SolarEdge collaborate on high-efficiency power infrastructure for AI data centers
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK C package, with silicon carbide power module as first product
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches CoolSiC MOSFETs 1400V G2 in TO-247PLUS-4 Reflow package
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon supporting NVIDIA’s 800VDC power architecture
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen