Infineon Aktie
Marktkap. 43,32 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem vierten Geschäftsquartal leicht unter den Erwartungen. KI-nahe Anwendungen würden bei dem Chipkonzern aber zum wichtigen Treiber, schrieb er. Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres werde wohl den zyklischen Tiefpunkt markieren, bevor sich im weiteren Jahresverlauf eine Erholung abzeichne./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon Kaufen
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
36,19 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
36,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|19:31
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.