Hensoldt-Personalvorstand Immisch geht aus gesundheitlichen Gründen

DOW JONES--Hensoldt verliert ihren Personalvorstand. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, wird Lars Immisch den Vorstand um Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Er gehört dem Führungsgremium seit dem 1. Oktober 2022 an. Eine Nachfolgelösung sei bereits gefunden und werde im neuen Jahr wirksam.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung