10 vor 9

Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

12.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen. Der DAX dürfte weiter zulegen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,48 Prozent höher bei 24.203,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 leicht um 0,35 Prozent auf 51.019,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite daneben Abgaben von 0,17 Prozent auf 3.995,97 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong steigt derweil um 0,55 Prozent an auf 26.848,00 Einheiten.

3. Infineon-Aktie: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren

Der Chiphersteller Infineon erwartet im neuen Geschäftsjahr nach Rückgängen wieder ein moderates Umsatzwachstum. Zur Nachricht

4. Brenntag-Aktie: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal zwar mehr verdient als am Markt erwartet, die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr aber am unteren Ende eingegrenzt. Zur Nachricht

5. RWE-Aktie: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt

Das RWE-Ergebnis ist auch für das dritte Quartal von einer Normalisierung der Gewinne im Segment Flexible Erzeugung geprägt. Zur Nachricht

6. LEG Immobilien-Aktie: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf

LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten zweistellige Wachstumsraten beim operativen Gewinn verzeichnet. Zur Nachricht

7. E.ON-Aktie im Blick: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt

E.ON hat in den ersten neun Monaten zehn Prozent mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Zum Wachstum trugen vor allem die Investitionen bei, wie der Energiekonzern in Essen mitteilte. Zur Nachricht

8. KWS SAAT-Aktie: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf

Der Saatguthersteller KWS SAAT hat den Quartalsverlust zum Start seines Geschäftsjahres dank eines Spartenverkaufs deutlich verringert. Zur Nachricht

9. INDUS-Aktie: Gewinn klettert - Prognose bestätigt

Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma INDUS Holding hat im dritten Quartal trotz eines stagnierenden Umsatzes operativ mehr verdient. Zur Nachricht

10. Springer Nature-Aktie: Umsatz und operativer Gewinn klettern

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres den Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Zur Nachricht

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com