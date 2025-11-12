DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.362 +0,6%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,89 -0,4%Gold4.118 -0,2%
Quartalsverlust

KWS SAAT-Aktie: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf

12.11.25 07:24 Uhr
KWS SAAT-Aktie: Verlust dank Spartenverkauf reduziert | finanzen.net

Der Saatguthersteller KWS SAAT hat den Quartalsverlust zum Start seines Geschäftsjahres dank eines Spartenverkaufs deutlich verringert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
63,90 EUR 0,10 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende September stand unter dem Strich ein Verlust von knapp 10 Millionen Euro nach einem Minus von 41 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Einbeck mitteilte.

Das lag vor allem am Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts. Dank dieses Effekts von etwa 30 Millionen Euro erzielte KWS SAAT vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) einen Quartalsgewinn von knapp fünf Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein operativer Verlust von 10 Millionen gestanden.

Der Umsatz brach im Jahresvergleich allerdings wegen späterer Zuckerrüben-Verkäufe um acht Prozent auf 228 Millionen Euro ein. Das Marktumfeld sei weiterhin gedämpft, sagte Finanzvorstand Jörn Andreas. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe verunsicherten weiterhin die Kunden.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Unternehmensspitze auf vergleichbarer Basis und ohne Währungseffekte weiterhin mit einem Umsatzplus von drei Prozent. Davon sollen 19 bis 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben.

/stw/zb

EINBECK (dpa-AFX)

