DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Marktumfeld uneinheitlich

Infineon-Aktie: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren

12.11.25 07:44 Uhr
Infineon-Aktie: KI-Zentren als Wachstumstreiber | finanzen.net

Der Chiphersteller Infineon erwartet im neuen Geschäftsjahr nach Rückgängen wieder ein moderates Umsatzwachstum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
34,39 EUR 0,51 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
4,1318 CHF 0,0592 CHF 1,45%
Charts|News
NEO/EUR (Neo-Euro)
4,4578 EUR 0,0664 EUR 1,51%
Charts|News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
3,9295 GBP 0,0616 GBP 1,59%
Charts|News
NEO/JPY (Neo-Yen)
798,4807 JPY 14,3512 JPY 1,83%
Charts|News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
5,1632 USD 0,0751 USD 1,48%
Charts|News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0,1937 NEO -0,0029 NEO -1,45%
Charts|News

Das Marktumfeld werde weiter uneinheitlich bleiben, schätzt Konzernchef Jochen Hanebeck. "In Automobil-, Industrie- und verbrauchernahen Märkten sind die Wachstumsimpulse noch verhalten. Viele Kunden fahren auf Sicht und bestellen kurzfristig", erklärte er bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Mittwoch in Neubiberg. Wachstumsimpulse verspricht sich der Manager hingegen von hohen Investitionen in KI-Rechenzentren. Die Nachfrage nach den Stromversorgungslösungen Infineons dürfte daher deutlich anziehen.

Hanebeck erwartet im neuen Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz in dem Bereich und damit mehr als zunächst vorgesehen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der für Infineon adressierbare Markt eine Größe von 8 bis 12 Milliarden Euro erreichen.

Im vergangenen Jahr sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf rund 14,7 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge, die die operative Profitabilität von Infineon misst, sank auf 17,5 Prozent (Vorjahr 20,8%). Im neuen Geschäftsjahr (per Ende September) soll sie im hohen Zehn-Prozent-Bereich liegen.

/nas/stk

NEUBIBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

