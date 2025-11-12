DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.153 +0,4%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,86 -0,5%Gold4.117 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
US-Shutdown: US-Repräsentantenhaus mit Beratungen über Haushalt US-Shutdown: US-Repräsentantenhaus mit Beratungen über Haushalt
Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung! Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Datenkalender leer

Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert zeigt

12.11.25 08:22 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum tendiert der Euro zum US-Dollar weiter stabil | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2460 CNY 0,0007 CNY 0,01%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8812 GBP 0,0004 GBP 0,04%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0022 HKD -0,0009 HKD -0,01%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
179,1200 JPY 0,6100 JPY 0,34%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1585 USD -0,0002 USD -0,02%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8632 EUR -0,0001 EUR -0,01%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1587 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Daten zur Preisentwicklung in Deutschland haben die Kurse nicht bewegen können. Im Oktober hat sich die Inflation leicht auf 2,3 Prozent abgeschwächt, wie das Statistische Bundesamt nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt hatte. Eine erste Erhebung wurde damit wie erwartet bestätigt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. "Heute bleibt der Datenkalender leer, einzig die Reden diverser EZB- und Fed-Vertreter könnten die Zinserwartungen beeinflussen", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, Bernice Williams / Shutterstock.com