Der intelligenteste Mensch der Welt erwartet einen XRP-Kurs von über 10 Dollar im Jahr 2026

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwischen den Feiertagen herrscht am Kryptomarkt auffällige Ruhe, für viele Anleger sogar zu viel Ruhe. Bitcoin kommt weiterhin nicht über die Marke von 90.000 Dollar hinaus, und sowohl die erhoffte Weihnachtsrallye als auch die viel zitierte Jahresendrallye im vierten Quartal sind ausgeblieben. Diese schwache Marktphase hinterlässt auch bei den meisten Altcoins deutliche Spuren. Selbst XRP, der für viele Investoren als Hoffnungsträger gilt, steht aktuell stark unter Druck. Laut Kim Younghoon, der als intelligentester Mensch der Welt gilt, soll sich das jedoch bald ändern. Er rechnet mit einer deutlichen Rallye beim Ripple-Coin. Noch größeres Potenzial sehen manche Analysten allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

“10 Dollar oder mehr möglich”

Kim Younghoon ist vor allem wegen seines außergewöhnlich hohen IQs bekannt. Mit einem bestätigten Wert von 276 gilt er als der Mensch mit dem höchsten jemals gemessenen Intelligenzquotienten. Zum Vergleich: Der Durchschnitt liegt zwischen 85 und 115 Punkten, ab 130 spricht man bereits von Hochbegabung. Younghoons Wert liegt also weit außerhalb jeder Norm.

In den vergangenen Jahren hat er immer wieder mit sehr optimistischen Prognosen zum Kryptomarkt auf sich aufmerksam gemacht. Aktuell steht dabei vor allem XRP im Fokus. Younghoon empfiehlt seiner Community regelmäßig, den Ripple-Coin zu kaufen, da er von einer extrem starken Kursentwicklung überzeugt ist. Seiner Einschätzung nach könnte XRP bereits im kommenden Jahr auf über 10 Dollar steigen.

#XRP could reach $10 or higher in 2026. If you know, you know.



(NFA / DYOR) — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 24, 2025

Allerdings zeigt die Vergangenheit, dass selbst außergewöhnliche Intelligenz keine Garantie für treffsichere Marktprognosen ist. Younghoon hatte bereits für das laufende Jahr ein neues Allzeithoch bei XRP erwartet. Das ist ein Szenario, das inzwischen praktisch ausgeschlossen ist. Auch frühere Aussagen lagen teilweise deutlich daneben.

Langfristig wird er sogar noch optimistischer und nennt Kursziele im drei- bis vierstelligen Dollarbereich für XRP. Solche Prognosen wirken jedoch wenig realistisch und lassen Zweifel an seiner finanziellen Einschätzung aufkommen. Die Geschichte zeigt immer wieder, dass Genialität und finanzieller Erfolg nicht zwangsläufig Hand in Hand gehen.

Ob Younghoons bullishe Ripple-Prognose für 2026 tatsächlich eintrifft oder sich erneut als Fehleinschätzung herausstellt, bleibt abzuwarten. Für einen XRP-Kurs von 10 Dollar wäre ein Anstieg von rund 450 % nötig. Das ist zwar nicht unmöglich, aber durchaus ambitioniert. Gleichzeitig gibt es Altcoins, bei denen im kommenden Jahr noch deutlich höhere Renditen möglich sein könnten – allen voran Bitcoin Hyper ($HYPER), dem viele Analysten außergewöhnliches Potenzial zuschreiben.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Mehr Potenzial bei Bitcoin Hyper

Während Kim Younghoon bei XRP ein Plus von über 400 % erwartet, gehen einige Marktbeobachter bei Bitcoin Hyper von einem noch deutlich stärkeren Kurspotenzial aus. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Ausgangslage: Anleger können hier noch sehr früh einsteigen, während XRP bereits zu den größten Kryptowährungen weltweit zählt und entsprechend hohe Marktkapitalisierung mitbringt.

Bitcoin Hyper entwickelt eine komplett neue Layer-2-Blockchain, die Bitcoin technisch erweitern soll. Die sogenannte Hyper Chain nutzt die Solana Virtual Machine als Ausführungsschicht und ermöglicht dadurch schnelle, günstige Transaktionen sowie den direkten Zugang zu DeFi-Anwendungen. Damit würde Bitcoin erstmals in großem Stil für Staking, Lending und weitere Renditemodelle nutzbar. Das sind Funktionen, die bisher vor allem neueren Blockchains vorbehalten waren.

Wer seine BTC auf die Hyper Chain überträgt, kann diese aktiv einsetzen und Erträge generieren, statt sie nur als passiven Wertspeicher zu halten. Genau dieser Anwendungsfall sorgt für eine hohe Nachfrage nach dem nativen $HYPER-Token.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Aktuell befindet sich $HYPER noch im Presale. Bereits jetzt wurden knapp 30 Millionen Dollar investiert. Das ist ein Wert, der selbst im Vergleich zu historischen Vorverkäufen außergewöhnlich hoch ist. Das führt dazu, dass viele Analysten nach dem Mainnet-Launch und dem Börsenlisting mit einer starken Kursbewegung rechnen. Einige sehen in Bitcoin Hyper sogar einen potenziellen Top-50-Coin, was für frühe Investoren Renditen im vier- bis fünfstelligen Prozentbereich bedeuten könnte.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.