JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen.

Um 10:12 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,02 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1.565.721 Infineon-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 9,3 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 vorlegen.

