DAX24.326 +1,0%Est505.772 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,23 +4,4%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.713 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,72 -0,7%Gold4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Analyse im Blick

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie

12.11.25 10:28 Uhr
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
35,08 EUR 1,20 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:12 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,02 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1.565.721 Infineon-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 9,3 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
10:26Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:26Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen