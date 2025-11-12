JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Sandeep Deshpande.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 10:12 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,02 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1.565.721 Infineon-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 9,3 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Infineon News
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
