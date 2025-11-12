DAX24.382 +1,2%Est505.785 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Keine Aufspaltung

Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau

12.11.25 10:34 Uhr
Brenntag-Aktie nach ordentlichen Quartalszahlen stark gefragt: Prognose gesenkt, Jobs in Gefahr

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal zwar mehr verdient als am Markt erwartet, die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr aber am unteren Ende eingegrenzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,48 EUR 1,47 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der seit September amtierende neue Konzernchef Jens Birgersson stellt die Unternehmensstrategie auf den Prüfstand, erteile Spekulationen über eine möglichen Aufspaltung aber eine Absage: Brenntag wird beide Geschäftsbereiche weiterhin unter dem Dach des Konzerns führen; eine vollständige Trennung werde nicht weiterverfolgt, teilte der DAX-Konzern mit und kündigte Initiativen an, um den Umsatz zu steigern, die Organisation zu vereinfachen und die Umsetzung zu verbessern. Die neue Strategie soll in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden und wird auch einen weltweiten Personalabbau umfassen.

"Meine ersten Monate waren von schwierigen Marktbedingungen geprägt, ohne dass kurzfristig Anzeichen für eine Verbesserung zu erkennen waren", sagte Birgersson laut der Mitteilung. "Wir müssen Brenntag im Kern stärken, weshalb wir zentrale Strukturen optimieren und vereinfachen sowie unsere Kostenbasis verbessern."

Im Zeitraum Juli bis September sank der Umsatz um 8,6 Prozent auf 3,72 Milliarden Euro, wie Brenntag weiter mitteilte. Das operative EBITA lag mit 243 Millionen Euro um 13,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten ging von 118,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 113,1 Millionen Euro zurück. Je Aktie verdiente Brenntag mit 78 Cent 4 Cent weniger.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,82 Milliarden, ein operatives EBITA von 239 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 102 Millionen bzw 0,71 Euro pro Aktie erwartet.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA "in Richtung des unteren Endes der Bandbreite" von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte.

Brenntag-Aktie nach Zahlen stark

Die Aktien von Brenntag haben am Mittwoch von recht ordentlichen Geschäftszahlen profitiert. Evonik und LANXESS fielen hingegen auf neue Tiefs.

Die Papiere des Chemiehändlers Brenntag klettern via XETRA-Handelsstart zeitweise 5,5 Prozent auf 49,69 Euro. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien besser als befürchtet, kommentierte Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan.

Auch in einer ansonsten sehr pessimistischen Branchenanalyse des Barclays-Experten Gaurav Jain kommt Brenntag vergleichsweise gut weg. Er hält den europäischen Chemiesektor für strukturell angeschlagen, Chemikalienhändler findet er allerdings vergleichsweise gut.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
10:01Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
08:36Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
08:36Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10:01Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG

