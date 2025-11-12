DAX24.396 +1,3%Est505.791 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.380 -0,4%Bitcoin88.841 ±0,0%Euro1,1582 ±-0,0%Öl63,36 -2,8%Gold4.177 +1,2%
Investment-Tipp

Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie

12.11.25 16:34 Uhr
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie

Die Bayer-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,93 EUR 1,50 EUR 5,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 16:18 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 28,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.151.219 Bayer-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 50,5 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

