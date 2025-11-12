Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie

Investment-Tipp

Die Bayer-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 16:18 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 28,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.151.219 Bayer-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 50,5 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.