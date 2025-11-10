Bayer-Aktie gefragt: Analyst rechnet mit positivem Quartal
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen.
Bayer-Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens.
Im XETRA-Handel gewinnt die Bayer-Aktie zeitwiese 1,61 Prozent auf 26,48 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
