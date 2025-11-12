DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.847 -1,1%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,62 -3,9%Gold4.195 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität Wasserstoff und Clean Energy: Von der Vision zur Realität
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Quartalsausblick

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

12.11.25 22:22 Uhr
Cavendish Hydrogen-Aktie vor Quartalszahlen: Das sagen Experten für die Bilanz der NEL-Tochter voraus | finanzen.net

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Cavendish Hydrogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,72 EUR -0,04 EUR -5,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Cavendish Hydrogen veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Wer­bung

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,150 EUR gegenüber -1,530 NOK im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 67,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,730 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -7,910 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,5 Millionen EUR, gegenüber 360,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 2024 Nel ASA, NEL ASA

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

DatumMeistgelesen
Wer­bung