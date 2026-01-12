Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,49 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach einer Expertenrunde mit dem auf Schifffahrt spezialisierten Beratungsunternehmen Drewry auf "Underweight" belassen. Die Kontraktraten zwischen Europa und Asien deuteten auf einen starken Rückgang, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dogani gibt sich vorsichtig für den Teilsektor der Containerschifffahrt und sieht erhebliche Risiken für die Gewinne. Die Maersk-Aktie versah sie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch", womit sie mit Blick auf die Anfang Februar erwarteten Jahreszahlen mit eher negativen Nachrichten rechnet./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
119,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
118,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|19:31
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|19:31
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|26.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|15.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|01.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|19:31
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Jefferies & Company Inc.