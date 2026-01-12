DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.502 +0,7%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.447 +1,0%Bitcoin 76.414 -0,2%Euro 1,1744 +0,5%Öl 64,06 -1,9%Gold 4.913 +1,7%
Hapag-Lloyd Aktie

Marktkap. 20,49 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

19:31 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd AG
118,50 EUR -0,90 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach einer Expertenrunde mit dem auf Schifffahrt spezialisierten Beratungsunternehmen Drewry auf "Underweight" belassen. Die Kontraktraten zwischen Europa und Asien deuteten auf einen starken Rückgang, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dogani gibt sich vorsichtig für den Teilsektor der Containerschifffahrt und sieht erhebliche Risiken für die Gewinne. Die Maersk-Aktie versah sie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch", womit sie mit Blick auf die Anfang Februar erwarteten Jahreszahlen mit eher negativen Nachrichten rechnet./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
119,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
118,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

19:31 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
19.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
18.12.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

BNP Paribas Kratos Defense, Sixt, Münchener Rück, Hapag Lloyd, Dell - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net So stuften die Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie im vergangenen Monat ein
EQS Group EQS-News: Hanseatic Global Terminals investiert in neues Containerterminal-Projekt in Brasilien
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd bestellt acht neue Dual-Fuel Methanol Containerschiffe
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx Seeleute verdienen künftig 5,8 Prozent mehr Geld
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst
EQS Group EQS-News: Hanseatic Global Terminals to invest in greenfield container terminal project in Brazil
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd orders eight new dual-fuel methanol container ships
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Globes Hapag-Lloyd bids for ZIM
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
