Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch vor der Jahresbilanz der Container-Reederei an. Ab 2028 sinken seine Prognosen angesichts der Branchenannahmen für Angebot und Nachfrage. Auch die Aktien des dänischen Konkurrenten Moller-Maersk stuft er nun mit "Sell" ein./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
126,80 €
|Abst. Kursziel*:
-41,64%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
127,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-41,87%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
