Hapag-Lloyd Aktie

Marktkap. 22,9 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

Goldman Sachs Group Inc.

Hapag-Lloyd Sell

08:41 Uhr
Hapag-Lloyd Sell
Hapag-Lloyd AG
Hapag-Lloyd AG
127,30 EUR 0,40 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch vor der Jahresbilanz der Container-Reederei an. Ab 2028 sinken seine Prognosen angesichts der Branchenannahmen für Angebot und Nachfrage. Auch die Aktien des dänischen Konkurrenten Moller-Maersk stuft er nun mit "Sell" ein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
126,80 €		 Abst. Kursziel*:
-41,64%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
127,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-41,87%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

