Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 21,2 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Ost-West-Handelsrouten für Abfahren in den kommenden Tagen seien im Durchschnitt höher als zuletzt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vermutlich saisonale Gründe, in 14 der vergangenen 15 Jahre seien sie im Dezember höher gewesen als im November./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
113,30 €
|Abst. Kursziel*:
-11,74%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
113,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,74%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
