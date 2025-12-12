DAX 24.083 +0,5%ESt50 5.718 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 11,73 +5,3%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 75.593 +3,1%Euro 1,1753 +0,1%Öl 59,98 -1,1%Gold 4.342 +0,1%
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen
TMTG-Aktie +27%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein TMTG-Aktie +27%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
Hapag-Lloyd Aktie

113,30 EUR -2,30 EUR -1,99 %
STU
Marktkap. 21,2 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

14:26 Uhr
Hapag-Lloyd AG
Hapag-Lloyd AG
113,30 EUR -2,30 EUR -1,99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Ost-West-Handelsrouten für Abfahren in den kommenden Tagen seien im Durchschnitt höher als zuletzt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vermutlich saisonale Gründe, in 14 der vergangenen 15 Jahre seien sie im Dezember höher gewesen als im November./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
113,30 €		 Abst. Kursziel*:
-11,74%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
113,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,74%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

14:26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
17.12.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
06.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
01.12.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd bestellt acht neue Dual-Fuel Methanol Containerschiffe
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx Seeleute verdienen künftig 5,8 Prozent mehr Geld
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst
finanzen.net Hapag-Lloyd: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis
dpa-afx HHLA-Aktie reagiert kaum: Hafenlogistiker wächst trotz Handelsstreitigkeiten
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd orders eight new dual-fuel methanol container ships
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Globes Hapag-Lloyd bids for ZIM
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market
