Jefferies & Company Inc. gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. MTU habe ein weiteres herausragendes Quartal hinter sich und die Jahresziele höher gesteckt, lautet am Donnerstag die erste Einschätzung von Chloe Lemarie zu den Zahlen des Triebwerkbauers.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:32 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 384,90 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 22,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 23.645 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das MTU Aero Engines-Papier um 20,3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





