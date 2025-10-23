10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Donnerstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,1 Prozent fester bei 24.170 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:51 Uhr) einen Verlust von 1,45 Prozent bei 48.592,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,79 Prozent auf 3.882,60 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,23 Prozent auf 25.724,59 Einheiten ab.

Wer­bung Wer­bung

3. Tesla-Aktie rutscht ab: Elektroautobauer trotz Verkaufsrekord mit deutlichem Gewinneinbruch

Tesla hat am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. So schnitt der Musk-Konzern im jüngsten Berichtszeitraum ab. Zur Nachricht

4. IBM-Aktie knickt ein: Umsatz und Gewinn gesteigert, aber Red Hat enttäuscht Anleger

Nach Börsenschluss hat IBM am Mittwoch seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. So fiel das Ergebnis aus. Zur Nachricht

5. Honeywell, Newmont und Intel mit Bilanzen

Heute präsentieren die US-Schwergewichte Honeywell, Newmont Mining und Intel ihre Zahlenwerke für das jüngst abgelaufene Quartal. Was Analysten erwarten

6. SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt

SAP hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss Einblick in seine Quartalszahlen gegeben - und damit für Gesprächsstoff an der Börse gesorgt. Zur Nachricht

7. Alphabet-Aktie: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor

Google hat nach eigenen Angaben einen bahnbrechenden Algorithmus für Quantencomputer entwickelt. Zur Nachricht

8. Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst

Nach starkem Börsendebüt kommt für einige TKMS-Aktionäre die Ernüchterung. Auch Analysten werden teils vorsichtiger. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben ihre Gewinne vom Vortag am Donnerstag weiter ausgebaut.

10. Euro gibt nach

Der Euro zeigt sich am Donnerstag etwas leichter.