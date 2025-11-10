DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Hold

08:11 Uhr
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 5,25 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine absehbare Schwäche der Produktion im Schlussquartal 2025 und im kommenden Jahr seien nicht gerade hilfreich, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit sei groß. Allerdings dürften sich die Margen halten lassen. Die Reihenfolge ihrer Favoriten laute Forvia vor Valeo, gefolgt von Schaeffler und Aumovio./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,86 €		 Abst. Kursziel*:
-5,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,90%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

