Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,43 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 5,25 auf 6,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine absehbare Schwäche der Produktion im Schlussquartal 2025 und im kommenden Jahr seien nicht gerade hilfreich, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Unsicherheit sei groß. Allerdings dürften sich die Margen halten lassen. Die Reihenfolge ihrer Favoriten laute Forvia vor Valeo, gefolgt von Schaeffler und Aumovio./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,86 €
|Abst. Kursziel*:
-5,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,90%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,98 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|08:11
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:11
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.