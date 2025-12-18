DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,09 -0,5%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1745 ±0,0%Öl60,22 -0,7%Gold4.332 -0,2%
Öffentliche Bekanntgabe

Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Schaeffler-Aktie

18.12.25 08:01 Uhr
Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die Schaeffler-Aktie | finanzen.net

Anleger sollten Schaeffler nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Schaeffler AG
7,55 EUR -0,04 EUR -0,46%
Kürzlich kam es bei Schaeffler zu Directors' Dealings. Die BaFin wurde am 17.12.2025 über die Transaktion informiert. Vorstand Schüler, Jens Willem griff am 17.12.2025 bei Schaeffler-Aktien zu. 86.954 Schaeffler-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 7,58 EUR gekauft. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,20 Prozent auf 7,59 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Schaeffler nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich Prozent auf EUR. Schaeffler ist derzeit am Markt 7,13 Mrd. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 944.884.992 Aktien beziffert.

Bereits am 20.11.2025 kam es bei Schaeffler-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Bei einem Kurs von 6,07 EUR je Papier reduzierte Schaeffler-Vorstand Zaps, Sascha sein Engagement um 300.168 Anteile.

Redaktion finanzen.net

