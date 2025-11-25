DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1527 ±0,0%Öl62,98 -0,6%Gold4.142 +0,1%
Heute im Fokus
Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
10 vor 9

Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - NIO-Aktie vor Quartalszahlen im Fokus

25.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NIO-Bilanz voraus

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX dürfte den Dienstagshandel mit leichten Verlusten begrüßen: Der Broker IG erwartet den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn minimal schwächer bei 23.218 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

In Tokio legte der Nikkei 225 am zweten Handelstag der Woche leichte 0,07 Prozent auf 48.659,52 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland gewann daneben der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,91 Prozent auf 3.871,63 Indexpunkte. In Hongkong zeigt sich unterdessen der Hang Seng mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 25.768,88 Indexpunkten.

3. NIO mit Zahlenwerk

Der Tesla-Konkurrent NIO wird heute seine Bücher öffnen und hat Potenzial, die Märkte zu bewegen. Was Analysten erwarten

4. thyssenkrupp nucera: Enttäuschende Zahlen und schwacher Ausblick

thyssenkrupp nucera schreibt minimale Gewinne warnt aber vor einem herausfordernden Jahr 2025/26 und enttäuscht damit deutlich die Marktprognosen. Zur Nachricht

5. Zoom: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen

Zoom öffnete am Montag nachbörslich seine Bücher und präsentierte sein Zahlenwerk für das zurückliegende Jahresviertel. Zur Nachricht

6. Fluence Energy mit enttäuschendemr Zahlen: Umsatz und Gewinn verfehlen die Erwartungen

Zum Wochenstart wurde es für Anleger von Fluence Energy spannend, denn die Siemens-Tochter hat ihre Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert. Zur Nachricht

7. Amazon-Aktie zieht an: Milliardenschwere Investition in KI-Infrastruktur für US-Regierung angekündigt

Amazon hat eine massive Investition von einer zweistelligen Milliardensumme in den Ausbau seiner KI- und Supercomputing-Infrastruktur für US-Regierungsbehörden angekündigt. Amazon" target="_blank">Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie springt nach Analysten-Upgrade und Musks KI-Ankündigungen hoch

Die Tesla-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursanstieg, angetrieben durch eine bullische Neueinstufung von Melius Research und Aussagen von CEO Elon Musk. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstagmorgen schwächer: Brent Crude wird für 63,08 US-Dollar gehandelt, für Brent wird ein Preis von 58,53 US-Dollar aufgerufen.

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro zeigt sich weiter mit einer Seitwärtstendenz. Am Dienstagmorgen kostet ein Euro 1,1517 US-Dollar und damit nur marginal weniger als noch am Vortag.

