Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

Commodities aktuell

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -0,34 Prozent auf 4.122,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.136,90 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 51,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (51,39 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,41 Prozent.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 1.545,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.544,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,78 Prozent auf 1.391,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.402,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,87 Prozent auf 62,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 63,37 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 58,41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,84 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Baumwolle um 0,41 Prozent auf 0,62 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,61 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,01 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,29 Prozent auf 4,25 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,24 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,23 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 09:59 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,86 Prozent auf 316,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 314,20 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 09:53 Uhr ab. Es geht -0,62 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,50 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,81 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,70 Prozent.

Derweil geht es für den Rapspreis südwärts. Der Rapspreis sinkt -0,21 Prozent auf 479,50 Euro, nach 480,50 Euro am Vortag.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,41 Prozent auf 63,40 US-Dollar, nach 63,67 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -1,30 Prozent auf 95,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 95,85 US-Dollar.

