Kohl's-Aktie mit 39% Kursplus: Neuer CEO und angehobene Gewinnprognose treiben an
Kohl's hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und zum dritten Mal in Folge die eigenen Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertroffen.
Ergebnisse des dritten Quartals über den Erwartungen
Die Kohl's Corporation meldete für das dritte Quartal, das am 1. November 2025 endete, einen Nettoumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (3,51 Milliarden). Experten hatten einen Umsatz von 3,32 Milliarden US-Dollar prognostizier. Trotz des Umsatzrückgangs verzeichnete das Unternehmen eine Verbesserung der Bruttomarge um 51 Basispunkte auf 39,6 Prozent.
Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) belief sich auf 0,07 US-Dollar, während der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie (Adjusted Diluted EPS) 0,10 US-Dollar betrug. Im Vorjahresquartal lag der Nettogewinn noch bei 0,20 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Die Geschäfts-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten (SG&A) sanken um 2,1 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.
Michael J. Bender, der mit sofortiger Wirkung vom Board of Directors als Chief Executive Officer bestätigt wurde, äußerte sich in der Pressemitteilung zufrieden über die Ergebnisse: "Wir freuen uns über die Ergebnisse von Kohl's im dritten Quartal, die zum dritten Mal in Folge über unseren Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis liegen. Diese Ergebnisse spiegeln die Fortschritte wider, die wir bei unseren Initiativen für 2025 machen."
Ausblick für das Gesamtjahr angehoben
Aufgrund der übertroffenen Quartalsergebnisse hob Kohl's seine Finanzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 an. Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie (Adjusted Diluted EPS) in einer Spanne von 1,25 US-Dollar bis 1,45 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten lagen zuvor hier im Schnitt bei 0,72 US-Dollar.
Hinsichtlich der Kapitalallokation wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 12. November 2025 eine vierteljährliche Bardividende von 0,125 US-Dollar pro Aktie beschlossen hat. Die Dividendenzahlung ist für den 24. Dezember 2025 vorgesehen.
CEO-Ernennung und verbesserter Cashflow
Bereits gestern gab Kohl's die Ernennung von Michael J. Bender zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Bender, der seit Mai 2025 als Interims-CEO fungierte und seit 2019 Mitglied des Boards ist, wird das Unternehmen nun dauerhaft leiten.
Aktienreaktion und Analystenbewertung
Die Aktie von Kohl's reagiert auf die positiven Ergebnisse und die angehobene Prognose sehr stark. Der Kurs steigt an der NYSE zeitweise um 39,07 Prozent auf 21,88 US-Dollar.
Die Markteinschätzung durch Analysten ist laut TipRanks-Daten weiterhin gemischt bis negativ (Moderate Sell). Der Konsens basiert auf 13 Ratings, davon ein Kauf-, sechs Halte- und sechs Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,66 US-Dollar und somit unter dem aktuellen Kursniveau.
