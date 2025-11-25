DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
Wirtschaftsleistung

Deutsches BIP stagniert im 3. Quartal - Exporte bremsen

25.11.25 08:13 Uhr
Deutsche Wirtschaft im Stillstand! Exporte brechen Schwung, BIP bleibt bei Null | finanzen.net

Die Wirtschaftsleistung Deutschlands hat im dritten Quartal wie erwartet stagniert.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, blieb das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) saisonbereinigt auf dem Niveau des zweiten Quartals und lag kalenderbereinigt um 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden wie erwartet die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung bestätigt. ""Die Konjunktur wurde im dritten Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leicht zulegten", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

