DAX25.110 -0,1%Est505.943 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1643 -0,1%Öl62,56 -0,2%Gold4.467 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Siemens 723610 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- BioNTech, Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hypothekenanleihen

US-Präsident Trump plant massiven Ankauf von Immobilienanleihen

09.01.26 09:28 Uhr
Trump will Immobilienkredite günstiger machen - Hypothekenkäufe angekündigt | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump ordnet einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)
9,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
8,65 EUR -0,05 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er weise "seine Vertreter" an, Immobilienanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Dies werde zu niedrigeren Hypothekenzinsen und monatlichen Zahlungen führen und Immobilienbesitz erschwinglicher machen, schrieb er.

Wer­bung

Trump verwies auf die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die vom US-Staat nach der Hypothekenkrise von 2008 gerettet wurden. Sie hätten Reserven von 200 Milliarden Dollar (aktuell 172 Milliarden Euro). Die genauen Modalitäten und der Zeitrahmen der von Trump gewünschten Ankäufe von Hypothekenanleihen blieben zunächst unklar.

Trump hatte den Amerikanern im Wahlkampf nach der Inflation infolge der Corona-Pandemie niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen - doch Immobilienkredite bleiben trotz mehrerer Zinssenkungen durch die US-Notenbank teuer. Unterdessen macht die Demokratische Partei die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema vor den Kongresswahlen im November, bei denen Trumps Republikaner Einbußen befürchten müssen.

/so/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JStone / Shutterstock.com, John Moore/Getty Images

Nachrichten zu Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

DatumRatingAnalyst
10.09.2008Fannie Mae DowngradeLehman Brothers Inc.
17.07.2008Fannie Mae underperformCredit Suisse Group
23.06.2008Fannie Mae overweightLehman Brothers Inc.
29.02.2008Fannie Mae equal-weightLehman Brothers Inc.
06.12.2007Fannie Mae DowngradePiper Jaffray & Co.
DatumRatingAnalyst
23.06.2008Fannie Mae overweightLehman Brothers Inc.
29.08.2007Fannie Mae overweightLehman Brothers Inc.
07.06.2007Fannie Mae outperformFriedman, Billings Ramsey & Co
16.04.2007Fannie Mae buyBanc of America Sec.
11.01.2006Fannie Mae Kursziel gesenktLehman Brothers
DatumRatingAnalyst
10.09.2008Fannie Mae DowngradeLehman Brothers Inc.
29.02.2008Fannie Mae equal-weightLehman Brothers Inc.
06.12.2007Fannie Mae DowngradePiper Jaffray & Co.
06.12.2007Fannie Mae neutralUBS AG
06.12.2007Fannie Mae neues KurszielFriedman, Billings Ramsey & Co
DatumRatingAnalyst
17.07.2008Fannie Mae underperformCredit Suisse Group
05.12.2007Fannie Mae DowngradeCredit Suisse Group
02.10.2006Fannie Mae underperformEvern Securities
07.10.2005Fannie Mae Finger wegDer Aktionärsbrief
19.07.2005Fannie Mae sellBanc of America Sec.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen