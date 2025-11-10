Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Aktieneinstufung

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers erinnerten deutlich an die Ertragskraft und die Bilanzstärke des Konzerns, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Die neue Unternehmensprognose für den Überschuss im kommenden Jahr habe die Markterwartung und die Schätzung der Schweizer Großbank übertroffen.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 256,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 9,38 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.978 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 9,5 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

