DAX23.984 +1,8%Est505.661 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,49 +4,8%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.712 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl63,74 +0,1%Gold4.078 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Deutsche Bank Research verteilt Kaufempfehlung nach starkem Quartal Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Deutsche Bank Research verteilt Kaufempfehlung nach starkem Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn

10.11.25 11:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
256,00 EUR 9,20 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
108,50 EUR 4,00 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr mit noch mehr Gewinn als ursprünglich gedacht. Dank eines katastrophenarmen Sommers soll der Überschuss nun rund 2,6 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen mehr als bisher angekündigt. Im kommenden Jahr sollen es sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro werden, wie Vorstandschef Clemens Jungsthöfel bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Montag in Hannover ankündigte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Wer­bung

Für die Hannover-Rück-Aktie ging es am Morgen zeitweise um bis zu dreieinhalb Prozent nach oben. Zuletzt gehörte sie mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 255,40 Euro immer noch zur Riege der größten Gewinner im DAX. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sie allerdings nur um gut sechs Prozent zugelegt.

Der Überschuss im dritten Quartal liege höher als am Markt erwartet, schrieb Analyst Philip Kett vom Investmenthaus Jefferies. Mit den angehobenen Prognosen übertreffe der Konzern ebenfalls die Erwartungen. Ketts Kollege Kamran Hossain von der US-Bank JPMorgan zeigte sich von den Gewinnplänen für 2026 positiv überrascht. Denn die Hannover Rück sei bekannt dafür, seit vielen Jahren konservativ zu kalkulieren.

Im dritten Quartal verdiente die Hannover Rück 651 Millionen Euro und damit zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies lag jedoch daran, dass der Konzern bewusst festverzinsliche Wertpapiere mit Verlust verkaufte. Denn im Kerngeschäft mit großen Versicherungsrisiken lief es besser als gedacht.

Wer­bung

Im dritten Quartal habe es außergewöhnlich geringe Großschäden gegeben, sagte Finanzvorstand Christian Hermelingmeier. "Es ist fast nichts passiert und schon gar nichts Bemerkenswertes." Die Hannover Rück habe diese Gelegenheit genutzt, um aufgelaufene Verluste in den Kapitalanlagen zu realisieren. "Wenn die Geschäftslage sehr gut ist, schauen wir, dass wir unsere Resilienz noch weiter stärken", erklärte der Manager

So steht für Hermelingmeier außer Frage, dass weitere schwere Naturkatastrophen die Erstversicherer wie Allianz und Generali (Assicurazioni Generali) sowie Rückversicherer wie Swiss Re, Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück auch in Zukunft treffen werden. Gerade habe Hurrikan "Melissa" in der Karibik wieder gezeigt, "wie überraschend und verheerend Naturkatastrophen sein können". Ein schadenarmer Sommer bedeutet aus seiner Sicht wenig: "Drei Monate sind in der Versicherung nur ein Wimpernschlag."

So hatte das Jahr für einige Erstversicherer in den USA und Rückversicherer weltweit mit der schwersten Waldbrandkatastrophe ihrer Geschichte begonnen. Die Feuer rund um Los Angeles kostete die Branche nach bisherigen Berechnungen des Rückversicherers Munich Re rund 40 Milliarden US-Dollar. Davon trug die Hannover Rück 615 Millionen Euro.

Wer­bung

Hurrikan "Melissa" dürfte die Versicherungsbranche nach bisherigen Schätzungen insgesamt höchstens einen mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag kosten. Hermelingmeier erwartet, dass die Katastrophe die Hannover Rück einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag kostet. Am angehobenen Gewinnziel für 2025 werde dies aber nichts ändern.

Weil das zweite und dritte Quartal so wenige Großschäden brachten, verdiente die Hannover Rück in den ersten neun Monaten mehr als ein Jahr zuvor. So legte der Überschuss im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zu. Trotz der Brände in Kalifornien fielen die gesamten Großschäden mit knapp 1,2 Milliarden Euro sogar rund zehn Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.

Der jahrelange Anstieg der Rückversicherungspreise hat inzwischen ein vorläufiges Ende gefunden. Schon im laufenden Jahr berichteten die weltgrößten Rückversicherer, dass ihre Prämiensätze bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gesunken sind. Für die Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 erwartet die Hannover Rück höchstens stagnierende Preise.

Die Aktionäre können sich jedoch auf mehr Gewinn und eine höhere Dividende freuen: Die Hannover Rück hatte zuletzt angekündigt, künftig rund 55 Prozent ihres Jahresgewinns als Dividende auszuschütten. Damit würde die Ausschüttung für 2025 im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt 9 Euro auf mehr als 11,80 Euro je Aktie steigen. Größter Profiteur ist der Versicherungskonzern Talanx mit seiner Hauptmarke HDI, dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört./stw/lew/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
11:51Hannover Rück BuyUBS AG
10:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
09:51Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:51Hannover Rück BuyUBS AG
09:51Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:46Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen