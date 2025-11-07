DAX23.551 -0,8%Est505.577 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Blick auf Hannover Rück-Kurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagmittag südwärts

07.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 246,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
246,80 EUR -1,80 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:42 Uhr 1,2 Prozent auf 246,80 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 246,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.082 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,56 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,42 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,45 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Experten sehen bei Hannover Rück-Aktie Potenzial

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Hannover Rück vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Analysen zu Hannover Rück

